KOGU TÕDE MÄNGUST | Selver võttis jõuga karika omale, Eesti koondisele mõeldes tekkis üks intrigeeriv küsimus

Soosikukoormat kandnud Selver alustas kramplikult, serv ei toiminud ja mäng ei jooksnud, seevastu Tartu kogenud sidemängija Kert Toobal tõmbas oma meeskonna paremini käima ja võõrustajad läksid juhtima. Selveri mängijad otsisid end päris pikalt, ka kogenud tegijad nagu Renee Teppan ja Andrus Raadik. Võistkonda hoidis raskel ajal mängus sees eelkõige Oliver Orav, kes kogus lõpuks 26 punkti (efektiivsus +19; 6 serviässa), hiljem sattusid hoogu ka teised selverlased. Raadik kogus 20 ja Teppan 13 punkti.

Viimati võitis Selver Eesti karikasarja aastal 2011. Kuigi tegu on Eesti ühe edukamad klubiga, siis tükk aega oldi kuival kõikides sarjades. Tähistamiseks oli viimati põhjust 2016. ja 2017. aasta kevadel, kui tuldi kahel korral järjest Eesti meistriks. Ühiseks märksõnaks toonaste ja nüüdse triumfi puhul on peatreener Rainer Vassiljev. Ta lahkus Selverist pärast 2017. aasta võitu, vahepeal Austris Štālsi, Aapo Rantaneni ja Alessandro Piroli käe all ei teenitud mitte ühtegi medalit. Nüüd on „Vass” tagasi ja vask on muutunud jälle kullaks. Tõsi, ka materjal on tänavu varasemast märksa tummisem. Mängijatest osalesid nii seekordsest kui ka 2017. aasta võidus Oliver Orav ja Denis Losnikov.

Delfi Spordi tähelepanekud Tallinna Selveri ja Tartu Bigbanki kohtumisest: