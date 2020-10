Kogu talve vältav Terase rannavolleliiga tekitab furoori: kõik tipud löövad kaasa, kuid mitte oma tavapäraste paarilistega

Meeste turniirile registreerus 17 ja naiste omale 9 paari. Kõik duod mängivad omavahel vahemikus oktoober kuni aprill korra läbi ning seejärel pannakse paika play-off’i paarid (meestel pääsevad edasi 12 ja naistel 8 paremat). Võistlus kulmineerub maikuus toimuva finaalturniiriga, kuhu pääseb 8 paremat mees- ja 6 paremat naispaari, vahendas Võrkpall24.ee.

“Idee sündis sellest, kui me eelmisel aastal korraldasime Terases turniire ja tekkis olukordi, kus ühel võistlusel oli väga palju ja teisel väga vähe rahvast,” selgitab Terases tegev olev endine tippmängija Rivo Vesik. “Inimestel on raske nädalavahetustel tervet päeva kinni panna, sest muu elu nõuab ka elamist. Nii mõtlesimegi, et teeme liigavariandi, kus paarid lepivad ise omavahel kokku, millal nad mängida tahavad. Meie paneme neile lihtsalt voorude põhjal kava ette, et kellega järgmisena vastamisi minnakse."

