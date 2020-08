Kogenud võrkpallur Siim Põlluäär sõlmis lepingu ainsa suurema Eesti klubiga, kus ta seni veel mänginud polnud

31-aastane Põlluäär mängis eelmisel hooajal Itaalia kolmandas liigas Tuscania võistkonnas.

Põlluäär ütles Tartu klubi Facebooki lehele antud kommentaaris, et tema jaoks on leping märgilise tähtsusega - nimelt on Tartu ainus suurem Eesti võistkond, kus Põlluäär veel mänginud pole.

"Selles osas väga huvitav väljakutse minu jaoks. Eelkõige ootan, et trennides antakse endast maksimum, siis tulevad tulemused juba iseenesest. Meil on väga hea kooslus nii vanematest kui noorematest mängijatest ja kõik omad Eesti poisid. Ootan koostööd Kerdi ja Alar Rikbergiga, kindlasti on minulgi nendelt palju õppida," sõnas Põlluäär.

"Mul oli võimalus minna Itaaliasse tagasi ja oli pakkumisi ka teistest riikidest, kuid COVID-19 epideemia pärast otsustasin jääda Eestisse. Minu jaoks on kindlustundel oma väärtus, selles osas olen väga rahul, et jäin Eestisse ja valisin Bigbank Tartu meeskonna," lisas ta.