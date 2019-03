Kevin Saare väga detailne ennustus: kes võidab, kes saab vigastuse või kaardi ja kes valitakse Dream Teami

Täna kell 17 lähevad Ülikooli spordihoones esimeses poolfinaalis vastamisi tiitlikaitsja Saaremaa ja Riia, kell 20 hakkavad madistama põhiturniiri võitja Tartu Bigbank ja Pärnu.

Kevin Saar:

„Saaremaa ja Riia vahel tuleb väga huvitav mäng. Riial on noor sidemängija, kuid usun, et ta on piisavalt kogenud, et mitte väristama hakata. Saaremaal on väga pikk pink toetamas, isegi kui on põhimeestest välja kukkujaid. Arvan, et seal duellis kerkivad esile Põlluäär (või Boehm) ja Rivera ning Riia poolelt tõenäoliselt Avdejevs, kes on samuti väga head minekut näidanud kogu selle hooaja vältel.

Emotsionaalsematest mängijatest on kindlasti Allik ja Tamme, kes võivad rasketes olukordades väga hästi toime tulla pingega või siis murduda ja kohtunikelt kaarte nõudma hakata. Hoian kindlasti pöialt Saaremaa poistele seal paaris.

Pärnu ja Tartu vahel tuleb samuti huvitav duell. Usun millegi pärast, et Pärnu on kuidagi kindlam seal. Saab olema väga lahe diagonaalide lahing kindlasti. Peale jääb lahingus Pulk, aga tema panusest jääb väheks ja Pärnu võidab selle mängu. Leppik vigastab ennast! Vahetusest sekkub hästi Maier ja teeb hea serviseeria. Ja Tartu side Šlomin saab kollase kaardi kohtunikuga vaidlemise eest.

Final-four’i võitjaks tuleb Pärnu, edestades finaalis Saaremaad ja kolmanda koha saab Tartu.

Parimateks mängijateks nimetatakse:

MVP ja parim diagonaal - Atu Neves vms.

Sidemängija - Saaremaa poolakas Makowski

Nurgaründajad - Kovalov ja Avdejevs

Libero - Maar

Tempod - Švans ja Tanila.”