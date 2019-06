Kes peaks platsil olema? Ojamets: statistik näeb asju paremini – hakaku peatreeneriks

Eesti naiskond alustas koosseisus Julija Mõnnakmäe, Kristel Moor, Kristiine Miilen, Anu Ennok, Liis Kullerkann, Eliise Hollas ja liberoks Kristi Nõlvak. Teises tuli sidemängijaks Bahmatšev, kuid neljandas alustas taas Mõnnakmäe. Üldse oli sel teemal kuulda vaidlust, et kes peaks mängu juhtima, ka statistik Mihkel Sagar saatis pidevalt treeneritele kõvahäälseid soovitusi teha vahetus ja eksima kippunud Mõnnakmäe pingile võtta. „Statistik näeb seal asju kõige paremini, võiks peatreeneriks hakata, milles küsimus,” kommenteeris Ojamets erinevaid nägemusi pisut irooniliselt.

Vahetuste teema oli õhus ka treenerite kollektiivis. „Otsused võtsin vastu mina. Fakt on see, et nemad ei pannud asetust paika, mina tegin seda. Läksin enda peale vihaseks. Otsustasin, et teatud olukorrani ma lasengi mängida. See oli minu otsus, kindlasti ei Oliverile (Oliver Lüütsepp – M. R.) ega Marko Metile mul mingit etteheidet ei ole. Pigem olin vihane enda suunas.”

Kristel Moor tõi 18, Kristiine Miilen 17, Ennok 11 ja Liis Kullerkann 10 punkti. Eesti võitis kuuest mängust kaks – Portugali võõrsil 3:2 ja kodus 3:2 – ning sai alagrupis kolmanda koha. Edasi pääseb vaid grupi võitja.

Kuidas Euroopa liiga kokku võtad? „Muidugi ootavad kõik pärast eelmist edukat hooaega võite, aga tuleb aru saada, et vastased lähevad ka kõvemaks,” märkis Ojamets. „Ja ega meie areng ei käi nii, et lähme kohe aste kõrgemale, see protsess on tunduvalt aeglasem. Ja teine asi on see, et teised on nagunii meist eespool, ega neil seal ei toimu taandarengut. Fakt on see, et see pidigi olema raske euroliiga meie jaoks. Ka Kertu Laagi äravajumine (vigastuse tõttu ei osalenud – M. R.) mõjutas asja. Samas Kristel Moor avanes sellise külje pealt – fantastiline! Kaks sellist diagonaali, kusjuures ta on võimeline tempot ka mängima, võistkond läheb aina tugevamaks. Eks õpetas ka seda, et siin tasemel karistatakse iga lõdvaks laskmine ära. Ja need võistkonnad pole ka veel need, kellega hakkame kohtuma EM-finaalturniiril, mõtlen Hollandit, Aserbaidžaani ja Ungarit, kes mängib kodus.”