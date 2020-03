Kes keda nakatas? Milano Powervolley: puutusime Saaremaal kokku kolme inimesega, kellel avastati koroonaviirus

„Saime täna ja mitmest allikast teada, et hiljutisel Challenge Cupi reisil Kuressaarde puutusime Eestis kokku kolme inimesega, kellel on tuvastatud COVID 19,” kirjutas klubi oma Facebooki lehel. „Seetõttu on tervishoiutöötajad korraldanud kogu meeskonnale (sportlased ja tehnilised töötajad) kohese karantiini, hoolimata sellest, et hetkeseisuga sümptomeid ei ole, mis võiks COVID 19 nakkamist tekitada.”

Nädalavahetusel pärast Eestist kodumaale naasmist kerkis mitmel Milano mängijal palavik, ära jäeti ka üks treeningmäng. Esmaspäeval anti teada, et meeste tervised on juba korras. Kuna koroonaviiruse sümptomid puudusid, siis uusi teste mängijatele ei tehtud. ühel mängijal oli palavik ka enne Eestisse sõitmist, nõnda jäeti Luka Basic koju tervenema.

Tegelikult ei ole kindlalt teada, kas täna avastatud juhtumid Saaremaal pärinevad Milano võrkpalluritelt. Terviseamet mainis oma kodulehel avaldatud uudises, et see on võimalik. Samas Eesti Päevalehe ja Delfi järelpärimise peale öeldi, et tegu oli oletusliku seosega.

Ühest küljest tundub see seos üsna tõenäoline, kuna Milanos on koroonaviirusepuhang praegu Euroopa kõige ägedam. Samas ei saa sajaprotsendiliselt välistada ka teisi võimalusi. Näiteks viibis spordihallis vähemalt üks fänn, kes oli eelneva nädala viibinud Itaalias. Lõplikku tõde ilmselt teada ei saagi. Segaseks jääb ka numbriline erinevus – Powervolley andmetel puututi kokku kolme inimesega, kelle proov osutus positiivseks, terviseameti kinnitusel on aga Saaremaal avastatud siiani kaks juhtumit.