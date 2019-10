Kertu Laak uuest keskkonnast: olen siin viimasel ajal omadega natuke sassis olnud

"Vakifbankiga mängu ootasin kindlasti hooajaeelsetest sõprusmängudest kõige rohkem, sest seal on ikkagi kõige kuulsamad nimed koos," sõnas pooleteise geimiga 6 punkti kogunud Laak portaalile Võrkpall24.ee. "Meil vedas hullult, et Türgi suurklubi oli üldse nõus meile külla tulema."

"Olen siin viimasel ajal omadega natuke sassis olnud, sest tunnen, et uut infot on hästi palju ja võrkpall on Itaalias ikka täiesti teine tera. Aga trennid on juba selle kuu ajaga mind füüsiliselt ja tehniliselt väga palju arendanud. Õnneks pole hetkel liidripingeid peal ja saan rahulikumalt keskenduda sellele, et teistega samale lainele jõuda," kirjeldas diagonaalründaja kohanemist.

