Kert Toobal otsib uusi väljakutseid, Lubini meeskonnas ta ei jätka

Toobali sõnul on hetkel Poola liigas 12. kohal oleva meeskonna jaoks eesmärk püsima jääda, mis juba täidetud on. Koosseis on nooremapoolne. "Eks me võiks paremini mängida küll, stabiilsusega on suurim mure. Suudame geimides pea kõigiga mängida, aga tekib mingi hetk, kus tuleb väike ärakukkumine ja selles liigas karistatakse see kohe ära. Meeskonna eesmärk oli püsima jääda, selle oleme täitnud. Minu isiklik eesmärk oli, et meeskond mängiks kevadel paremini kui sügisel ja see on nii toiminud, oleme suure sammu edasi astunud. Ebamugavad ja ohtlikud oleme me tänaseks kõigile," rääkis viimases liigamängus Lubini koondise peatreeneri Gheorghe Cretu ja Alar Rikbergi juhendatava Rzeszowi Asseco Resovia vastu 3:0 võidule aidanud ja mängu kõige väärtuslikumaks mängijaks valitud Toobal.

Kokkuvõttes on mängija oma valikutega rahul. "Ootasin klubilt ehk rohkem organisatoorse poole pealt, see osa natukene lonkab. Aga liiga on mänguliselt tugev ja võimas, igal juhul väljakutse. Ning olen terve, see on juba suur pluss. Olen selle otsusega rahul, ma pole ka suur tagantjärele muretseja. Klubis oli ju hooaja algul peatreeneri vahetus ja selge see, et see muutis teatud asju, sest tema polnud ju neid mängijaid valinud. Aga see on osa spordist ja punt on ühtehoidev ja hea. Nooremad mehed kasvavad siin mängumeesteks, enamik on olulist rolli seni vähe kandnud ja neile on see hea võimalus," kirjeldas ta olukorda meeskonnas. Lisaks Toobalile on Lubini abitreeneriks rahvusmeeskonna abitreener Rainer Vassiljev, mängijatega töötab ka Eesti koondise üldkehalise ettevalmistuse eest vastutav Mirko Fasini. "Ses osas on kindlasti kodusem olnud. Rainer on olnud väga tubli ja kogu meeskond hindab tema panust väga. Kindlasti on ta endale Poolas ses osas nime teinud," lisas Toobal.

Toobal kinnitab, et temas on jätkuvalt motivatsiooni, et veel tippvõrkpallis jätkata. "Mingeid illusioone ma endale ei loo, ent olen terve ja valmis edasi panema. Tunnen end hästi ja vaatan, millised pakkumised lauale tulevad," rääkis ta ja kinnitas, et Lubinis ta järgmisel hooajal ei jätka. "Mõtted liiguvad juba praegu aegajalt suve juurde, tuleb ju huvitav ja põnev aeg, saame kodus Kuldliiga finaalturniiril mängida, lisaks muidu Euroopa meistrivõistluste finaalturniir."