Kert Toobal liitus Tartu Bigbankiga, Kertu Laak siirdus Itaalia kõrgliigasse

Meeste koondise sidemängijast kapten Toobal mängis Eestis viimati aastal 2009, mil ta kuulus Tartu Pere Leiva ridadesse. Möödunud hooajal kuulus Toobal Poola kõrgliigaklubi Lubini Cuprumi ridadesse.

Viimased hooajad Soomes Salo Viestis pallinud naiste koondise diagonaalründaja Kertu Laak hakkab pallima tugevas Itaalia meistriliigas Chieri klubis. "Chieri oli minuga ühenduses pikka aega, seega teadsin, et huvi minu vastu on tõsine. See on kõrgeim tase, kus ma kunagi mänginud olen ja kuuluda Itaalia meistriliigasse on fantastiline," vahendas Laaki Chieri kodulehel antud kommentaari Eesti Võrkpalli Liidu koduleht.

"Loodan siin palju õppida, naiskonnas on palju häid mängijaid ja väga head treenerid, loodan koos naiskonnaga areneda," lisas Laak.