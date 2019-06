Kellega Eesti võrkpallikoondis Kuldliiga finaalturniiril võidu nimel kemplema hakkab?

Standings provided by Sofascore LiveScore

B-grupis on seis kõige põnevam. Hispaanial ja Hollandil on mõlemal 2 võitu, esimesel 7 ja teisel 5 punkti. Kõvasti võib kaarte hakata segama Eesti, sest kolmes järgmises mängus on meil juba põhimehed tagasi. Kas kõik kohe ka platsil, on iseküsimus. Peatreener Gheorghe Cretu andis pühapäeval vihje, et päris hokivahetust ta ei kavatse teha. Pealegi segab Renee Teppanit õlavalu, tema ilmselt laupäeval Horvaatia vastu veel ei mängi. Eesti jaoks oleks ilmselt finaalturniiri silmas pidades mõnes mõttes parem Hispaania edasipääs, sest nad on olnud meile viimasel ajal sobilikumad vastased.





C-grupis on kogunud maksimaalsed kolm võitu ja 9 punkti Valgevene. Tšehhit ja Ukrainat võideti 3:1, Soomet koguni 3:0. Aga kolm järgmist mängu peetakse võõrsil, seega kaks võitu kogunud Tšehhil on võimalus neid püüda. Tšehhi jõudis mullu finaali nii Kuldliigas, kus kaotati Eestile, kui ka sellele järgnenud Challenger Cupil, kus vannuti alla Portugalile, seega nende alagruppi toppamajäämine oleks veidi üllatav.