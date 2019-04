Keel meistrikaabudest: EKRE meestel on hea meel – ei tea vaid, kas värv neid rahuldab

Pärnu võitis Tartu Bigbanki täna 3:2 ja seeria 4:0. Keele jaoks on see 23. täistabamus treenerina – ta on tulnud kaheksa korda Eesti meistriks, kaheksa korda karikavõitjaks ja seitse korda Balti meistriks. „See tiitel jääb raudselt meelde ja tähendab rohkem kui mõni teine. Meie hooaja algus oli raske, saime neljast mängust kolm kaotust. Siis oli kuus mängu ja neli kaotust. Siis läksid nö lambid põlema, et nii ei saa ja midagi peab ette võtma. Mingist hetkest me aga sisuliselt enam ei kaotanudki ja asi hakkas ülespoole minema. Teine asi, mis selle hooaja eriliseks teeb on, et kui ma siin aasta alguses rääkisin ja ka uskusin, et meie võimalus eduks on sellises sarjas, kus võitja selgub ühe mänguga, siis hooaja lõpus oli risti vastupidi. Enne poolfinaale raba ääres kobrast passides (Keel on kirglik jahimees – M. R.) hakkasin mõtlema, et nüüd on meil seeriat mängida kasulikum, tunnetasin, et meeskond on sellises konditsioonis. Ma ei tea, kas seda on varem olnudki, kus ma keeran oma arusaamised 180 kraadi teistpidi ja selle me tõestasime ära ka, võitsime ju seeriad alates veerandfinaalist,” rääkis Keel hooajale tagasi vaadates.