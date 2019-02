Kas tiitlikaitsja Saaremaa tuleb keerulisest seisust välja? Kes kindlustavad koha Final Fouris?

Pärnu võitis neljapäeval 3:1, aga võit ei tulnud kergelt. Peale esimese geimi tasavägist võitu ei suutnud Pärnu järgmises Selverile mingit vastupanu osutada. Hooaja kolmas võit (põhihooajal kaks korda 3:2) siiski võeti ja nii lähevad pärnakad kodusaali juba selge favoriidina. Selveri nurgaründaja Oliver Orav sellega siiski ei nõustu: "Pärnu on meid küll kolmel korral võitnud, aga kõik mängud, sealhulgas nüüd see veerandfinaalmäng, on kõik olnud väga tasavägised ja seepärast ei saa öelda, et nemad on nüüd favoriidid. Pärnul on küll veidi pikem pink, aga ka meil on kõik terved. Seda mängu läheme mängima samamoodi nagu kõiki eelmiseid."

Avo Keel ütles neljapäeva õhtul, et kuigi võit tuli, siis Selveri kolme kõige ohtlikuma mehe - Orava, Lõhmuse ja Hurda - piduramisega siiski väga hästi hakkama ei saadud ja selles näeb ta parandamise ruumi. Ja loomulikult teeb tema meeskond kõik, et see seeria laupäeval ära lõpetada: "Loodame, et Selveril see selg vastu seina tunne kuklas ikkagi veidi torgib ja nende mängu mõjutab. Tahame ise seda tunnet pühapäeval vältida."

Saaremaa VK - Jekabpils Lūši / laupäeval kell 19:00 Kuressaare spordihoones

Veerandfinaalide kõige suurem üllatus juhtus neljapäeva õhtul Jekabpilsis, kus põhihooaja alles 7. kohaga lõpetanud Lūši alistas 3:1 tiitlikaitsja Saaremaa. Põhihooajal võitis Saaremaa mõlemad mängud, s.h. Jekabpilsis kuivalt 3:0. Samas kui vaadata, et lätlaste poolt põhiturniiril võetud skalpide hulgas on näiteks ka Pärnu, Selver, Rakvere ja RTU, siis täielikuks ootamatuseks seda tulemust pidada ei saa.

"Teadsime, et tuleb raske mäng, sest Jekabpils oli kõigile raske vastane läbi hooaja ja meil endal oli enne veerandfinaalide algust umbes kahenädalane mängupaus," ütles saarlaste peatreener Urmas Tali vahetult peale kaotust, aga lisas "nina norgu kindlasti ei lase, kaks mängu on veel ees ja midagi pole kadunud."

RTU/Robežsardze - Rakvere VK / laupäeval kell 19:00 Riias Vamoic spordihoones

Et põhiturniiri madalamal kohal lõpetanud meeskond võidab kodus kõrgema asetusega meeskonda ei ole väga suur üllatus, üllatus oli aga see kui kindlalt Rakvere Riia Tehnikaülikooli neljapäeval alistas. 3:0 võit tuli numbritega 25:22, 25.19, 25:12. See võit on Rakvere selle hooaja esimene RTU vastu - septembris võitis RTU Rakveres 3:1, jaanuaris Riias 3:0.