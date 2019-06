Kas ta mõtleb seda tõsiselt? Türgi treener tuli Eestiga kohtumise eel välja huvitava ennustusega

Täna kell 16 kohtuvad ühes poolfinaalis Holland ja Valgevene ning kell 19 teises Türgi ja Eesti. Özbey avaldas arvamust, et õhtune poolfinaal on sisuline finaal. „Minu arvates on mäng Eesti ja Türgi vahel tegelikult nagu finaal ja selle lahingu võitja tuleb ka tšempioniks,” rääkis Özbey Euroopa võrkpalliliidu kodulehe vahendusel.

Avaldus on üsna julge, arvestades et mitmed sõltumatud eksperdid peavad turniiri eel kõige suuremaks hoopis Hollandi võimalusi. Tasub meelde tuletada, et eelmisel sügisel sai Holland MM-il jagu nii Brasiiliast kui ka Prantsusmaast ja platseerus lõpuks kaheksandaks, Eesti ja Türgi sinna ei pääsenud.

„Alagrupis jäime me võitmatuks, kaotasime vaid kaks geimi, ehkki mängisime tugevate vastastega,” sõnas Özbey. „Oleme siin, kuna me tõesti tahame väga mängida finaalis. Oleme selle turniiri üks paremaid meeskondi ja tahame laupäeval tõsta karika pea kohale. Teame, et igal juhul tuleb kohtuda ka Eestiga, seega pole mingit vahet, et mängime nendega juba poolfinaalis. Olen Eesti koondise mängu väga kõvasti õppinud.”

Kapten Arslan Ekşi̇ lisas: „Kohtume võõrustaja Eestiga, kodus mängimine annab alati eelise, aga katsume hoida oma mängu kvaliteeti ja tuleb hea matš. Ootame rasket lahingut, meie tiimi, eriti nooremate liikmete jaoks on see väga oluline kogemus. Sel aastal oleme parem meeskond, meil on hea kambavaim, kui oma rütmi üles leiame, siis lööme Eestit.”