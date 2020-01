Kas Soome-Eesti-Läti liiga alustab juba sügisel? Kes osalevad? Raha paneb asjad paika

Idee pole uus. Juba 13 aastat tagasi tõstatas Eesti Päevalehes selle idee toonane Soome koondise itaallasest peatreener Mauro Berruto. Siis ei tulnud Soome klubid asjaga kaasa ja ühisliiga jäi sündimata. Nüüd on Saaremaa võrkpalliklubi initsiatiivil asi uuesti põhjalikult käsile võetud ja mõne päeva eest sai Eesti võrkpalliliidu president Hanno Pevkur raporteerida: nii Eesti, Soome kui ka Läti on põhimõtteliselt huvitatud.

Aga see on alles algus, paljud tööd on vaja teha. Kõikide Eesti klubide esindajad toetavad algatust kahe käega, kuid üksnes Saaremaa oleks kohe valmis jah-sõna ütlema. Teised nimetavad projekti tooreks ja ootavad küsimustele vastuseid. Saatan peitub detailides, aga peamine märksõna – nagu tavaliselt – on raha. Ehk maakeeli: kui palju liiga klubisid aidata saab? Keda ja kui suurte summadega? Aktiivselt toetajaid otsiv Pevkur viskas ühe summa küll õhku, kuid pani klubi juhtidele südamele, et need ka ise raha juurde otsiksid.

Aga palju Läti klubisid alles jääks? Mis saaks loobujatest? Ja kas uue liiga sünd tähendaks ühtlasi Rakvere VK tagasituleku lootuse mahamatmist?