Kas Saaremaa võrkpalliklubi on päästetud? Õhtu tõi häid uudiseid!

Ilusat juttu ja lubadusi on maksmata palka ootavad Saaremaa võrkpallurid kuulnud juba mõnda aega. Brasiillane Evandro Dias De Souzale ja Nikodem Krzysztof Wolanski leidsid endale juba uued koduklubid. Delfi andmetel olid mõnedki teised saarlased otsustanud, et kui reedese seisuga võlgnevust ei klaarita, siis haaravad nemadki pakkumistest kinni, kuna esmaspäeval lähevad lukku rahvusvahelised ja reedel Eesti-sisesed üleminekud. Vaja on tegusid, mitte sõnu.

Veel õhtul kell viis ei olnud mingit muutust toimunud. Tundus, et Eesti ühe vägevaima meeskonna laiali jooksmine on sisuliselt otsustatud. Aga viimased teated räägivad, et lõpuks ometi on leitud mingi lahendus – palk on üle kantud. Osadele mängijatele on makstud võlgnevus täielikult, osadele tasutakse kuuldavasti järgmise nädala alguses.

Esialgu pole täpselt teada, kas sellega on finantsprobleemid lõplikult lahenenud või on see mingi ajutine meede, aga igatahes said nii mängijad kui ka klubi fännid ja Eesti võrkpallisõbrad laiemalt väga positiivse signaali – Saaremaa pole veel kuhugi kadunud!