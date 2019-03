Kas naiselik vaist paneb täppi? Miilen hoiab pöialt Tartule, kuid usub, et Pärnu liider võib enne finaalturniiri söögilauas imet teha

Täna kell 17 lähevad Ülikooli spordihoones esimeses poolfinaalis vastamisi tiitlikaitsja Saaremaa ja Riia, kell 20 hakkavad madistama põhiturniiri võitja Tartu Bigbank ja Pärnu.

Kristiine Miilen:

„Esimene poolfinaal Saaremaa – RTU. Jälgisin Saaremaa veerandfinaale Jekabpilsi vastu ja olgugi, et seis oli kohati üsna hapu, siis seda enam arvan, et kutid võtavad ennast kokku ja mängivad ennast finaali. Olen kuulnud, et Riiaga on võõrsil raske mängida, sest neil on ebamugav saal ja panevad hullu servi, aga Eestimaa pinnal on nad vast haavatavad ja Saaremaa peaks hakkama saama. Ja lõppude lõpuks – mis eestlane ma oleks, kui ei hoiaks Eesti tiimile pöidlaid.

Teine poolfinaal Tartu – Pärnu. Päris erapooletu ma ei ole, sest Tartu peatreener on meie naiste koondise treener Andrei Ojamets ja Tartul on viimased aastad olnud tiitlitepõud, nii et nad vääriks kohta finaalis. Samas, kui Taavet Leppik oma haigusega kaotatud neli kilo tagasi sööb, siis võib seal veel andmiseks minna.

Ennustan, et finaal on Saaremaa – Tartu. Tartu Bigbanki tiimile mõeldes tuleb mulle vist esimesena meelde Oliver Lüütsepa üliemotsionaalne intervjuu pärast eelmise hooaja karikafinaali 2:3 kaotust Saaremaale, nii et vaatamata sellele, et ma olen tegelikult suur Saaremaa ja Pärnu fänn, siis Oliveri ja Andrei nimel – Tartu võidab. Pealegi, oleks aeg siia Saaremaa tiitlite vahele tuua põnevust ja tegelikult oleks äge, kui kolmanda karika ehk Eesti meistrivõistluste võidu viiks koju hoopis kolmas tiim – näiteks Pärnu VK. Pronksi võidab see Eesti tiim, kes ei saa finaali.