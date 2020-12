Kas Juhkami klubi suudab Meistrite liigas vastu saada Itaalia tipule? Vastaste mängujuht on nimekirjas, aga ei pääse kodust välja

Kahe esimese vooru järel on mõlemal meeskonnal kirjas kaks võitu. Friedrichshafen võitis Karlovarskot (Tšehhi) 3:1 ja Novosibirski Lokomotivi (Venemaa) 3:0, grupi suursoosikuks loetud Trentino alistas teisipäeval Lokomotivi 3:2 ja eile Karlovarsko 3:1.



Tundub, et Trentino on kodusel turniiril haavatav. Üheks põhjuseks on see, et võistkonna peamine rünnakujõud Nimir Abdel-Aziz on olude sunnil kehastunud sidemängijaks. Aga miks? Mängudeks on üles antud ka tiimi põhisidemängija Simone Gianelli, kuid saali pole ta tulnud.

"Gianelli andis positiivse koroonatesti. Imelikul kombel andis CEV talle loa mängida, väites, et tal on haiguse saamisest juba nii palju aega möödas, et ei ole enam nakkav. Aga Itaalia valitsuse reeglid ei lase tal kodust lahkuda. Ehk ta on nimekirjas, aga ei tohi kodust välja tulla. Üsna segane olukord," selgitas avamängus 19 ja teises 15 punkti toonud Juhkami.

Veerandfinaali pääsevad viie alagrupi võitjad ja lisaks kolm edukamat teise koha tiimi.

Tabel kahe vooru järel.