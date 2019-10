Kas Gheorghe Cretu võiks tulevikus treenerina Eestisse naasta?

Võrkpalliteemalises taskuhäälingusaates “Kuldne geim” uuriti viis aastat järjest nii klubides kui ka koondises Cretu kõrval tegutsenud Alar Rikbergilt, kas 51-aastane rumeenlane võiks tulevikus meie rahvusmeeskonna juurde naasta. Sarnast mudelit, kus pikki aastaid ühe meeskonna tüüri juures olnud treener aastaid hiljem samasse klubisse või koondisse naaseks, on maailma võrkpallis küll ja veel.

“Ma arvan, et võib küll,” vastas Rikberg. “Kui võtta näiteks kümneaastane periood. Me ei tea täna, mida elu toob, mis tasemel Eesti koondis on ja mis tüüpi tööd ta võiks siia tegema tulla. Täna on selge, et tema aeg sai läbi ja nüüd otsitakse uut peatreenerit, aga pikemas perspektiivis – miks mitte.”

