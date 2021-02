Kas eri alade supertähtede ühendtiim tuleks aastase treeningtsükli järel Eesti võrkpallimeistriks?​

Saate austatud kuulaja Meelis küsis äärmiselt huvitava küsimuse, uurides, kas alljärgnev võistkond võidaks Eesti meistritiitli, kui nimetatud meeskond teeks terve aasta koos võrkpallitrenni ja oleks äärmiselt motiveeritud?

Meeskond oleks järgnev: sidemängija Tom Brady (Ameerika jalgpallur), temporündajad Anthony Davis ja LeBron James (korvpallurid), nurgaründajad Cristiano Ronaldo ja Zlatan Ibrahimovic (jalgpallurid), diagonaalründaja Renee Teppan (võrkpallur), libero Kevin Mayer (kümnevõistleja). Peatreener Rivo Vesik, abitreener Andres Toobal ja klubijuht Karl Rinaldo.

“Ei! Ei võida! Ei võidaaa!” hüüatas Vesik juba siis, kui alles pool võistkonda oli ette loetud. Kuuldes, et meeskonda pääseks ka üks võrkpallur, saate kaasautor Teppan, muutis Vesik veidi oma arvamust, lisades: “No nüüd läks normaalseks. See meeskond võidaks küll Eesti meistritiitli, aga ainult sedasi, et me müüks need nimetatud teiste alade mehed kohe maha ja saaks nii palju “pappi”, et meil tekiks võimalus väga kõva võrkpallivõistkond kokku panna.”

Kuidas lustakas arutelu jätkus, seda saab kuulata saates alates 1:09.32: