Kas Eesti korraldab 2021. aastal EM-finaalturniiri korvpallis või võrkpallis?

“Me oleme teinud (Euroopa võrkpalliliidule) taotluse 2021. aasta EM-finaalturniiri korraldamiseks. See taotlus on ka põhimõtteliselt heaks kiidetud, kuigi lõplikku otsust veel pole. Õhus on veel mõned küsimärgid, eelkõige seoses korvpalliga, kes soovib samuti 2021. aastal EM-finaalturniiri korraldada. Me peame jõudma riigisiseselt kokkuleppele. Euroopa võrkpalliliidu president tuleb Euroopa Kuldliiga finaalturniiri ajal Eestisse ning meid ootab ees kohtumine peaministri ja kultuuriministriga. Ma väga loodan, et 21. juunil saame me välja öelda, et Eesti korraldab 2021. aastal EM-finaalturniiri koos Soome, Tšehhi ja Saksamaaga,” sõnas Pevkur.

Eesti võõrustaks EM-finaalturniiril alagrupimänge, medalimängud plaanitakse pidada Saksamaal. “Eesti, Soome ja Tšehhiga on asi sisuliselt klaar. Kõige keerulisem on olukord sakslastega, keda moositakse, et nad nõustuksid võtma otsustavad mängud endale. Muide, tänavused Meistrite liiga finaalmängud peeti osaliselt just eelseisva EM-i tõttu Berliinis,” avalikustas president.

Võrreldes korvpalluritega on võrkpalliliidu eelarve finaalturniiri läbiviimisel kaks korda väiksem. “Eestil tuleb arvestada umbes pooleteise või kahe miljoniga. Sellest 500 000 eurot moodustab üksnes korraldustasu. Ja lõpuks on hea, kui me omadega nulli saame. See pole mingi tuluprojekt, vaid võimalus midagi anda meie praegusele edukale põlvkonnale,” selgitas Pevkur.

“Ma loodan, et äkki õnnestub korvpalluritega mõistlik suhtlus tekitada. Näiteks meie võiksime korraldada 2021. aastal EM-i ja korvpallurid mõned aastad hiljem. Aga kui läheb kakluseks, siis läheb. Mina olen teinud kogu eeltöö, et Euroopa võrkpalliliit annaks 2021. aastal korraldusõiguse Eestile,” lisas Pevkur.