Eesti on kolm aastat järjest midagi võitnud – 2016. aastal Euroopa liiga, 2017. aastal maailmaliiga kolmanda tugevusgrupi ja mullu Euroopa Kuldliiga. See seeria võib täna katkeda. Kell 19 minnakse Saku suurhallis Kuldliiga poolfinaalis vastamisi Türgiga ja paraku pole seniste kohtumiste põhjal alust Eestit soosikuks pidada. Turniiri alguses põhimeestele puhkust andnud Sinilõvid said alagrupis nelja kaotuse kõrvale vaid kaks võitu, türklased läbisid oma grupi täiseduga, loovutades vaid kaks geimi.

Teisalt oleks Eesti võit türklaste jaoks valus déjà vu.

