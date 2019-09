Karm! Iraanlasel jääb sõja tõttu Teppani ja Chizoba koduklubiga liitumata

“Me saime ametliku kirja, mis ütles, et Shafiei ei tohi sõja tõttu Iraanist lahkuda,” rääkis Berrard La Nouvelle Republique’ile, vahendab Võrkpall24.ee.

USA välisminister Mike Pompeo süüdistas juunis Omaani lahel kahe naftatankeri rünnakus Iraani ning pärast seda on kahe riigi suhted olnud varasemast veelgi pingelisemad. Nüüd on iraanlased just poliitika toonud ettekäändeks, et mängijat riigist mitte minema lasta.

“Ta sõlmis meiega lepingu,” jätkas Berrard, kes pöördus õigluse jalule seadmiseks FIVB poole.

27-aastane ja 198-sentimeetrine Shafiei on esindanud Iraani koondist 12 korral.

