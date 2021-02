Karli Alliku uskumatu muinasjutt Saksamaal lõppes finaalis. „Pettumus. Hea, et sain vähemalt mälestuseks medali.”

Juba finaali jõudmine oli Netzhoppersile paras eneseületus, kusjuures kolmes varasemas ringis teeniti 3 : 2 võidud (alistati Düren, Berliin ja Herrsching). Seekord soosik Frankfurt end üllatada ei lasknud.

Eestlasest nurgaründaja sai kõvasti tööd nii rünnakul kui ka servi vastuvõtul. Allik kogus oma tiimi resultatiivseimana 10 punkti (efektiivsus +2), 28 tõstest lõi ta ära 10 (36%). Lisaks võttis ta servi vastu 26 korda (50%). PROTOKOLL

„Tagasi vaadates oleks võinud palju asju teistmoodi teha, aga Frankfurt oli täna parem lihtsalt,” tunnistas Allik Delfile. „Nad suutsid meid serviga väga hästi suruda ja nende blokk-kaitse toimis ka hästi. Kindlasti oli täna meestel klapi leidmisega probleeme meie kapteni Byroniga (kanadalasest sidemängija Byron Keturakis – M. R.), kuna mees on kolm nädalat eemal olnud vigastusega.”

Netzhoppersi teekond karikasarjas oli korduvalt katkemas – tervelt kolm korda suudeti välja tulla 0:2 kaotusseisust! „Karikasari muidu isegi oli vägev, just see teekond selleni, kahjuks valus lõpp, aga selline juba sport on. Hea meel on vähemalt, et saime medali, mingi meenutus kunagi, mida vaadata, aga jah – pettumus igal juhul,” nentis Allik, kuid nõustus, et sarja eel seatud eesmärke ületati. „Seda kindlasti, meie-sugusele klubile, kellel on kordades väiksem eelarve kui igal teisel klubil, on see vägev saavutus, et nii kaugele purjetati.”

Järgmiseks sihiks on alistada Giesen ja Saksamaa meistriliigas play-off’i koht kindlustada. Paraku tegi Keturakis endale tänases mängus taas liiga. Põhiturniiri on võitnud Martti Juhkami tööandja Friedrichshafen, karikasarjast lülitas neid poolfinaalis välja Frankfurt.



