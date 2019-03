Kaasa elama! Algas Eesti naiste võrkpallikoondise EM-finaalturniiri mängude piletimüük

Eesti alagrupimängude ajad (kohalik kellaaeg):

23.08 kell 20.30 Ungari - Eesti

24.08 kell 18.00 Eesti - Horvaatia

25.08 kell 18.00 Eesti - Rumeenia

27.08 kell 18.00 Holland - Eesti

28.08 kell 15.30 Aserbaidžaan - Eesti

Alagrupimängude toimumispaik on 12 000 pealtvaatajat mahutav László Papp Budapest Sportaréna. Eesti fännidele on saalis eraldatud sektor 107.

Eesti sektoris on piletid kahes hinnakategoorias.

1. kategooria pilet maksab 4.990 Ungari forinti (FT) ehk 15,60 eurot;

2. kategooria pilet maksab kuni 21. aprillini 2.990 FT ehk 9,35 eurot, alates 22. aprillist 3.490 FT ehk 10,90 eurot.

Link piletimüügi keskkonda: https://www.eventim.hu/en/tickets/noi-roplabda-europa-bajnoksag-donto-budapest-papp-laszlo-sportarena-1102458/performance.html

Juhised piletiostuks:

1. Et osta pilet Eesti sektorisse tuleb "select promotion campaign" menüüst valida "EuroVolleyEstonia2019" ja seejärel sisestada promokood ECHEST2019.

2. Istekohtade valimiseks avage "Seatmap selection" ja valige sobivad istekohad.

NB! Piletid on määratud istekohtadega! Piletid on päevapiletid, s.t. sellega saab jälgida kõiki samal kuupäeval toimuvaid mänge Lázló Papp Budapest Sportarénal.