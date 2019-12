Juubelile lähenev Argo Meresaar: treeneritöö alguses läks asi päris hulluks - kodust anti vihjeid, et tõmba nüüd tagasi

"Alustan päevi võrkpalliga ja lõpetan võrkpalliga. Ja nädalavahetuseti olen üldiselt võistlustel. Treenin poisse vanuses 8-18 ja kokku on mu trennides lapsi kuskil saja all. Eks see treenerivärk olegi 24/7 töö. Kogu aeg on võrkpall silme ees," rääkis jaanuaris 40-aastaseks saav Meresaar eelmise nädala taskuhäälingusaates "Kuldne geim". "Alguses läks asi päris hulluks kätte, kuna ma ei osanud mahtudega arvestada. Olin siis ju veel ka Tartu Bigbanki meeskonna juures abitreener. Kodust anti lõpuks vihjeid, et tõmba nüüd tagasi. Aga nüüd on päevakava paika loksunud. Jõuan vahepeal isegi trenni teha."

Mis on Meresaare hinnangul laste treenimisel A ja O? "Annan lameda vastuse, et eks kõik ole oluline - tehniline pool ja kasvatus. Ma arvan, et treener peabki ise hästi palju kaasa mõtlema. Olema asja sees ja tegutsema vastavalt õpilastele ja hooajale. Püüan end ka kogu aeg kõrvalt analüüsida. Kindlasti olen ma püüdnud olla mitte ainult võrkpallitreener, vaid mõnele poisile ka isa ja kasvataja eest. Selles ametis peab kõike tegema," arutles endine diagonaalründaja.

Meresaar on õppinud end aastate jooksul mänguolukorras kontrollima. "Nii uskumatuna, kui see ka ei näi, sain ma treenerina alguses väga palju kollaseid ja punaseid kaarte. See näitaski minu ebakindlust. Nüüd, neli-viis aastat hiljem, pole ma neid kaarte enam saanud. Nüüd olen üritanud kasutada seda strateegiat, et olla nõudlik treeningul ja mõistlikum mängu ajal."