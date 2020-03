Jüri Ratas Saaremaal mänginud Itaalia klubist: kui saaksime ajas tagas kerida, poleks meeskonda enam üle piiri lasknud

"Kahjuks, aga võib-olla ka õnneks pole meil võimalust aega tagasi kerida," sõnas Ratas. "Olen nõus, et kui me saaksime kogu võrkpallimängu kerida tagasi aega, kus on viis minutit enne võistkonna ületulekut Eesti piirilt, siis teeksime kõik selleks, et seda poleks juhtunud."

"Kindlasti on õppetund siin olemas," jätkas peaminister. "Kes on siin süüdi, kes kodeeris ja kaasa aitas (ürituse toimumisele), siis selle (välja selgitamine) ei anna hetkel kahjuks tulemust, aga tegu on kindlasti väga tõsise ja valusa õppetunniga."

Kolmapäeva õhtul selgus, et Eestis on leitud kolm uut koroonaviiruse juhtumit ja kaks neist avastati Saaremaalt. Üheks haigestunuks oli Saaremaa meeskonna tegevjuht Hannes Sepp.

Tegelikult ei ole kindlalt teada, kas eile avastatud juhtumid Saaremaal pärinevad Milano võrkpalluritelt. Terviseamet mainis oma kodulehel avaldatud uudises, et see on võimalik. Samas Eesti Päevalehe ja Delfi järelpärimise peale öeldi, et tegu oli oletusliku seosega.

