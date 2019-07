Juhkami koondisega liitumisest: minu jaoks on asi uus ja huvitav, kuidas kõik sujub

Kaks hooaega loobus Juhkami koondisest erinevatel põhjustel ise, eelmisel suvel ta enam Cretu valikusse ei kuulunud. „Andsin eelmise aasta septembris teada, et oleksin valmis koondisse tulema. Juunis Eesti ja Hollandi Kuldliiga mängu järel ütles treener, et näeks mind EM-koondises. Nüüd olen kuu aega koondise plaanide järgi harjutanud,” kirjeldas Juhkami sündmuste käiku. „Ma ei tea, võib-olla on see seotud sellega, et sõlmisin järgmiseks aastaks lepingu Friedrichshafeniga.”

„Ikka on põnevust ja ootusärevust. Neli aastat pole ju koondises mänginud, selles mõttes on uus ja huvitav, kuidas liitumine sujub,” jätkas Juhkami. „Mul on nüüd pikem paus olnud võrkpalliga, aga EM-ini on aega, et tippvormi jõuda.”

Nurgaründajatest kutsuti lisaks Juhkamile laagrisse veel Andrus Raadik, Rauno Tamme, Kristo Kollo ja hetkel põlvelõikusest taastuv Robert Täht. Esialgu on põhinimekirjas kokku 17 meest, enne augustis Türgiga peetavaid mänge otsustatakse, kes jätkavad ettevalmistust. Vajadusel on nurgaründajatest valmis liituma ka Kevin Saar, Oliver Orav, Märt Tammearu ja Stefan Kaibald.

„Usun, et kõik mehed alustavad võrdsetel tingimustel ja kes on parem, see mängib. EM-il tuleb nagunii palju mänge järjest pidada, hea kui valik on laiem ja treener saab roteerides värskust hoida,” lausus Juhkami.

Milliste eesmärkidega EMile lähete? „Tuleb vaadata, kuidas meeskonnas vigastustest jagu saadakse. Aga eesmärgiks on teha läbi aegade parim EM, selle sihiga me harjutame,” vastas Juhkami.