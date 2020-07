Juhkami koduklubil on eestlase osas suured ootused

Rakverest pärit võrkpallur pikendas oma koduklubiga lepingut ühe aasta võrra. Kuigi uue rahvuskoondise peatreeneri väljakuulutamisega võisid tekkida küsimused, kas Juhkami siirdub konkurentide juurde BR Volleyisse, kus juhendab pallureid Enard, jäi Juhkami siiski truuks enda koduklubile.

Eesti rahvuskoondise treeningtsükkel kestab kokku kuus nädalat, mille sees on ka sõpruskohtumised. Kui teiste riikide koondised treenivad koos tavaliselt kaks-kolm nädalat, otsustas Enard Juhkami ja teiste eestlaste laagri kestvust kahekordistada. “Minu jaoks on paus natukene väiksem, kui teistel VfB mängijatel,” ütles Juhkami. “Meil on Friedrichshafenis kavas veel pikk hooaja ettevalmistus ning ma kavatsen kasvada meeskonnaga tugevaks ning ühtseks löögirusikaks," kirjutab VfB koduleht.

Juhkamit on tema koduklubi treener kirjeldanud kui “rahulikku, tasakaalukat ja väga ambitsioonikat” mängijat. “Meeskond ja eriti mina ei tunne, et eelmise hooajaga oleks meie töö tehtud. Kõigele muule lisaks oli mul probleeme ka vigastusega, mis ei lubanud mul näidata, mida ma tegelikult suudan,” rääkis Juhkami oma koduklubi veebilehel.

Eesti nurgaründaja koduklubi treener ootab 32-aastaselt Juhkamilt palju. “Martti on väga terviklik mängija, kel on hea serv, stabiilne vastuvõtt ja tugev blokk. Kui temaga ei juhtu hooajal midagi halba, suudab ta vastata ootustele, mis meil on tema suhtes,” rääkis mees.

Martti Juhkami jätkab oma koduklubiga treenimist augustikuu keskel, mil ta saab jälle oma treeneriks kutsuda Michael Warmi. Sel ajal kohtub ta Cedric Enardiga ainult teisel pool võrku. “Selle ajani hoian oma silmad ja kõrvad lahti,” naerab Juhkami. “Loodetavasti saan ma panna kõrva taha nii mõnegi nipi, mida Cedric kasutab, mis aitaks meil alistada Berliini meeskonna.”