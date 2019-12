Juhkami andis mehise panuse ja Friedrichshafen avas Meistrite liigas võiduarve

Kui avamängus, kus saadi 0:3 kaotus Roeselare Knackilt, võeti eestlane avageimi järel pingile, siis täna tegi Juhkami kaasa kogu mängu ja oli meeskonna üks resultatiivsemaid, tuues 14 punkti (efektiivus +11). Ta rünnaku resultatiivsusprotsent oli 60 ja sedapuhku oli see Saksamaa klubi parim näit. 18 silma (+14) panustas võitu diagonaalründaja Nikola Giorgijev.

"Olime suhteliselt stabiilsed, vastuvõtt oli hea ja selle pealt jooksis rünnak ka ilusasti. Mängisime teise sidemängijaga ja ta lasi söödud ilusti laiali. Alati geimi keskpaigas tegime väikse spurdi ja lõpud olid vormistada," kommenteeris Juhkami.

Täna kohtuvad E-grupis turniiri võiduga alustanud meeskonnad, Knack ja poolakate Zaksa. Juhkami möönis, et avamängu kaotus pani edasipääsu lootustele põntsu, kuid püssi põõsasse mõistagi veel ei viska: "Lasime endale natukene esimese mänguga jalga, aga kui suudame Zaksa vastu mõne punkti saada, siis on kõik lahtine. Just 0:3 oli halb, aga mängime mäng korraga ja vaatame, kuhu välja jõuame. Saime esimese võidu kätte, nüüd vaja trenni teha ja teisi ka võitma hakata. See, millele trennis tähelepanu pöörame, on hakanud tööle, nii et punnitame edasi."