JUBA TÄNA | Delfi Nutiturniir | Pane enda teadmised proovile Juske ajalootiimi ja Rannavolle koondise vastu!

See on põnev väljakutse, liitmaks kodudes olevaid peresid, töökaaslasi või sõpruskondi ning pakkumaks vaheldust kodusolemise rutiinile. Mäng annab hea põhjuse olla ühenduses ja tegutseda ühise eesmärgi nimel ning moodustada selleks koos töötavaid meeskondi. Samuti õpite mängu abil oma kolleege, sõpru või pereliikmeid paremini tundma.

“Mäng on nutikatele ja neile, kes tahavad saada nutikaks. Hasart tekib kohe ja lisaks teadmistele on vaja oskust netiavarustest leida kiiresti ning õigeid vastuseid. Soovitan proovida!” Urmo Soonvald, Delfi ja Eesti Päevalehe peatoimetaja.

Nutiturniir on kaasahaarav ja lõbus. Hoolimata pikast ja keerukast instruktsioonist on kõik väga lihtne ja hasarti tekitav.

Kas oled tundnud mõnel õhtul igavust ning tahaksid sõpradega midagi toredat virtuaalselt ette võtta? DELFI NUTITURNIIR on selleks suurepärane lahendus!

Meeskonnal tuleb lahendada 24 haaravat küsimust, millele vastuste leidmine ei pruugi olla lihtsamate killast. Vaja on nutikust ja leidlikkust. Mängu ajaks saab luua ka online-kõne (nt Skype), et küsimusi ja strateegiat pidevalt arutada. Tekib lõbus hasart ja mängulust!

78% seni mänginutest on pidanud mängu väga haaravaks: „Tund möödus ülikiirelt, aga mängu põnevuse mõistmiseks peab seda ise kogema“

Kas see on mulle, minu sõpradele või perele sobiv?

Mäng on mõeldud aktiivsetele, pealehakkamist täis inimestele, kes tahavad leida lahendusi ja teha koostööd. DELFI NUTITURNIIR treenib kaugtöö korras probleemide lahendamist ja sobib tänases olukorras hästi ka ettevõtetele.

Ühe meeskonna võib moodustada eri paigus viibivatest sõpruskondadest, töökaaslastest või pereliikmetest ühes kodus (näiteks mängivad kaks eri kodus olevat peret, kummaski 2–3 mängijat). Meeskonnaliikmed saavad meeskonna unikaalse koodi abil ligipääsu oma meeskonna veebis asuvale mängulauale. Üks meeskond saab mängus osaleda kuni 6 nutivahendiga. Kindlasti võib osaleda ka individuaalselt.

Tundus põnev ja soovid täpsemalt teada, kuidas osaleda?

