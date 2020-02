Jelgava alistanud Saaremaa liigub põhiturniiri võidu suunas

Mitmele põhimehele puhkust andnud Bigbank Tartu oli võõrsil 3:0 (25:15, 25:10,25:22) üle tabeli viimasest Limbažist, säilitades sellega teoorias võimaluse ise põhiturniiri esikoht võtta, ent see eeldab, et homme ollakse paremad Jekabpilsist ja Saaremaa kaotab samal ajal RTU-le. Täna oli Tartu meeskonna edukaim skoorija pikalt vigastuspausil olnud Mihkel Tanila 11 punktiga (+7), 10 punkti (+7) lisas Stefan Kaibald. Tartu vastuvõtt oli 67%, rünnak 57%, blokipunkte saadi 8, servil löödi 8 ässa ja eksiti 6 pallingul. Limbaži resultatiivseimana tõi Kristaps Smits 14 punkti (+ 9), Läti klubi vastuvõtt oli 57%, rünnak 39%, blokipunkte teeniti 1 ja servipunkte 2 (vigu kogunes servil 12).

TalTech kohtus võõrsil Jekabpilsi Lušiga ja sai viiegeimilises lahingus kirja 3:2 (20:25, 25:19, 22:25, 27:25, 15:12) võidu. TalTechi resultatiivseim oli 24 punktiga (+5) Mihkel Nuut, 19 silma (+5) lisas Valentin Kordas. Tallinna klubi vastuvõtt oli 46%, rünnak 44%, blokipunkte saadi 8, servipunkte 7 (eksiti 19 pallingul). Jekabpilsi parimana kogus Pavels Jemeljanovs 21 punktiga (+12), Jekabpilsi vastuvõtt oli 37%, rünnak 44%, blokipunkte kogunes 16 ja servil löödi 6 ässa (tehti 19 viga).

Liigatabelis on Saaremaal nüüd 59 punkti, Bigbankil teisena punkt vähem ja Selveril kolmandana 49 punkti. Neljas on Jekabpils 41 punktiga, viies Pärnu 36 punktiga. TalTech jätkab Eesti klubidest seitsmendana, punkte on koos 20.

Vaata detailset tabeliseisu.