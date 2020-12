Jekabpilsist jagu saanud Selver möödus liigatabelis Pärnust

Selveri meeskond on tõusnud heasse hoogu, järjest on võidetud viis kohtumist ja liigamängus tunti viimati kaotusevalu 1. oktoobril, kui kaotati Saaremaale. Lisaks on Selver taganud koha karikafinaalis, kui poolfinaalis lülitati konkurentsist Saaremaa, kirjutab volley.ee.

Selveri resultatiivseimana tõi Andrus Raadik 13 punkti (+8), Renee Teppan lisas 11 (+3) ja Oliver Orav 8 punkti (+2). Rainer Vassiljevi juhendatava meeskonna vastuvõtt oli 58%, rünnakuid lahendati 53-protsendiliselt, blokipunkte teeniti 7 ja servil löödi 5 ässa ning eksiti 16 pallingul.

Jekabpilsi edukaim oli Pavels Jemeljanovs, kelle arvele kanti täna 9 punkti (+2). Läti klubi vastuvõtt oli 46%, rünnak 40%, blokist saadi 5 ja servilt 4 punkti (eksiti 15 pallingul).

Liigatabelis möödus Selver tänase võiduga Pärnu Võrkpalliklubist, olles nüüd 16 punktiga viiendal kohal. Jekabpils jätkab 18 punktiga kolmandal real.