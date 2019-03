JÄLGI MÄNGU | Pärnu kindlustas Eestile Balti liigas kolmikvõidu. Kas Bigbank lõpetab Saaremaa valitsusaja?

Delfi ja Eesti Päevaleht on Tartu spordihallis kohal ja toob lugejateni infot iga geimi järel.

Pärnu jaoks on tänane mäng kindlasti keeruline, kuna Tartusse sõideti ikkagi kullajahile ja nüüd on raske end taas maksimaalselt kokku võtta. Avo Keele treenerikarjääris on kaks juhust, kui Balti liiga poolfinaali kaotuse järel lastakse ka pronksmedalitel näppude vahelt libiseda.

Eile sai ühtlasi selgeks, et Credit24 Balti liiga ainulaadne seeria - kuus eri võitjat kuue aasta jooksul - ei pikene. Selleks pidanuks RTU finaali jõudma. Tartu Bigbankil on võimalik lõpetada saarlaste valitsusaeg, Urmas Tali hoolealused on võidutsenud neljas viimases koduses sarjas (Eesti karikas, Balti liiga, Eesti meistrivõistlused, Eesti karikas) ehk pole klubi loomisest saadik kordagi kullast ilma jäänud.

Pronksimatš Pärnu - Riia 3:0

1. geim 25:23

Pärnu alustas koosseisus Martti Keel, Eduardo Chizoba Nevez Atu, Ilja Kovaljov, Atvars Ozolins, Siim Ennemuist, Toms Švans ja libero Silver Maar. Mäng oli kui lõõtspill, kord juhtis Pärnu pikemalt (8:4, 14:9), kord jälle vähem. Lätlased ei andnud alla ja võitlesid välja viigi ja ka eduseisu (21:20). Lõpus päästsid Pärnu peaasjalikult blokid - kaks Švansilt ja üks Kovaljovilt ning Riia meeskonna enda rumalused - olulisel hetkel kiilus ühes olukorras näiteks Riia noore sidemängija Vladimirs Visockise mõistus kinni ja rünnakut ei toimunudki.

2. geim 27:25