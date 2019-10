Itaallane on viinud videoanalüüsi Eesti klubivõrkpallis uuele tasemele

Selveri 24-aastane nurgaründaja Oliver Orav usub, et Pirolil on heaks peatreeneriks saamiseks ainest küllaga. "Kindlasti on! Ta on hästi sõbralik, aga samas mitte nii sõbralik, et mängijaid vajadusel ei kritiseeriks. Alessandro treeningute läbiviimine on väga korrektne. Mõttetuid vihapurskeid pole ma tema puhul veel näinud. Ta on küll paaril korral sisemiselt üle keenud, aga olen täheldanud, et ta pöörab sellisel juhul end ümber ja pomiseb natuke aega. Ma arvan, et kui treener suudab oma emotsioone kontrollida, annab see meeskonnale palju juurde," arvab Orav.

"Ma arvan, et see statistiku juurest treeneritöö juurde tulemine pole nii suur vahe, nagu arvatakse. Alessandro rääkis, et tegelikult valmistas ta ka Venemaal töötades treeninguid ette. Arvasin ka ise esialgu, et ta tuleb Eestisse peatreenerina n-ö nulli pealt, aga selgub, et väga suurt osa treeneritööst on ta ka varem teinud. Lihtsalt mängujuhtimise osas on tal kogemusi vähe," lisas Orav.

Piroli ja Selveri eelmise hooaja juhendaja Aapo Rantanen on Orava sõnul sarnase käekirjaga treenerid. "Nad on hästi sarnased. Siin saaks isegi kolmanda isiku Rainer Vassiljevi näol (viis Selveri Eesti meistriks 2016. ja 2017. a.) juurde lisada. Nad kõik lähtuvad väga palju statistilisest poolest ja proovivad süsteemset võrkpalli mängida. Samas, Austris Stals (Selveri peatreener 2017-18 - toim.) oli ise nii kõrge võrkpalli-IQ'ga mängija, et talle meeldis ka treenerina viljeleda hästi loomingulist mängu. Aga selline stiil eeldanuks, et ka mängijad oleksid hästi kogenud ja tunneksid vastaseid läbi ja lõhki."

Selver paikneb Credit24 Meistriliigas kolme vooru järel kolmandal kohal, olles kogunud 2 võitu ja 6 punkti. Järgmised mängud peab pealinna esiklubi sel nädalavahetusel, kui võõrustab Riia Tehnikaülikooli ja Jelgava Biolarsi.

Kuula kogu Alessandro Pirolit puudutavat osa alates 55.45: