"See kõige hullem piirkond on meil naaberregioon. Ma ei ole ausalt öeldes isegi tahtnud kursis olla, kui hull see asi on. Alguses oli meil info, et saame oma kodumänge ikka pidada, aga mängupäeval öeldi, et meie regioonis jäetakse ikkagi kõik mängud ära," vahendas Laagi juttu ERR-i spordiportaal.

"Trenni saame oma saalis kenasti teha, sellega probleeme pole. Eks vaatame jooksvalt, kõik on suhteliselt infosulus," lisas ta.

"Nii palju, kui kuulnud olen, siis poodides lähevad kuivained ja konservid praegu päris hästi kaubaks. Mõned avalikud kohad on rohkem kinni kui muidu, rahvakogunemisi jäetakse ära. Tänavapildis mina küll mingit vahet ei tähelda, Torinos tundub kõik normaalne," rääkis Laak üldisest Põhja-Itaalias valitsevast olukorrast.