INTERVJUU | Venemaa superklubi seljatanud Aganits: preemiat võiduga ei kaasne, aga näo võtab muigele siiani

Kuidas oled rahul enda rolliga? Tundub, et eelkõige mängib Maaseik nurkadest ja tõsteid keskele, eriti sulle, väga palju ei tule. Oled selle jaotuse suhtes leplik ja keskendud oma põhitööle, blokeerimisele, või annad mingis olukorras märku ka, et tahaksid rünnakul rohkem tööd?

Kui vaadata tagasi üleeilsele mängule, siis 15 tõstet pole üldse paha. Jah, mõned rünnakud jäid mängu, kuid vastas oli ka kõrge tasemeline blokk ja kaitse. Üldiselt on meil suurimaks probleemiks asetused, kui diagonaal on tagaliinis, siis langeb meie rünnaku efektiivsus. Vaevalt on aasta õlaoperatsioonist möödas ja endiselt näen kõvasti vaeva õla tugevamaks ja stabiilsemaks saamisel. Olen paar head sammu selles vallas edasi liikunud. Vahepeal oli keerulisem periood rünnakul, kuid loodan, et see on nüüd möödas, sellised mängud süstivad enesekindlust, mis muudab ka rünnaku kindlamaks.

Liitun