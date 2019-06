INTERVJUU | Mis on võrkpallikoondise ajutise kapteni Raadiku ümbersünni taga? „Täna ma enam ei suutnud, kutsusin treeneri ise välja ja rääkisin temaga.”

1:3 kaotus Hispaaniale, Kert Toobali eemaloleku tõttu kaptenikohustusi kandnud Raadik kätte valgeks ei saanud, efektiivsus oli koguni -5.

1:3 kaotus Horvaatiale, Raadik ei ole enam põhikoosseisus, korra sekkub, kui jääb nulli peale.

3:2 võit Hollandi üle, Raadik toob meie parimana 22 punkti, kasutegur +14.

Mõistagi uurisid Eesti ajakirjanikud kohtumise järel, kuidas Raadik end uuesti leidis.

„Ma tundsin ennast täna väga hästi,” tunnistas Raadik. „Ütlen ausalt, olen need paar nädalat olnud väga sügavas augus. Täna oli väike jutuajamine Gianniga (koondise peatreener Gheorghe Cretu – M. R.), ma ise kutsusin ta nö välja. Oli vaja natuke rääkida, pea selgemaks, mis tema nõuab, mis seis minul on. Ütles väga häid asju. Tõi mind maapeale tagasi, olin augus. Ei olnud eneseusku ja kindlust. Ega ma ise ka endale ei andnud aru, et vorm oligi selline. Mul jäi ju vahepeal viis nädalat vahele ja oli hooajal vigastus. Ise tahan endast alati maksimumi anda, vahel öeldakse, et see on vale, võta teinekord natuke rahulikumalt. See lööb pähe sulle lõpuks. Täna ma ei suutnud enam, kutsusin ta välja ja ma rääkisin temaga. Ütlen teistele meestele, et ma ei ole pugeja. Tunnistan ausalt, et käisin temaga rääkimas. Mul oli lihtsalt vaja seda juttu.

Olingi augus. Trennis mul enda arust absoluutselt ei õnnestunud, olin ebakindel kogu aeg. Ma ise surusin ennast sinna auku. Ise tagusin. Et see pole hea. Kui Gianni ütles, et olen sel nädalal trennis päris hea olnud, siis natuke muigasin selle peale. Et kust otsast? Aga kui treener nii ütleb, siis järelikult mingi tõde seal sees on. Eks ta süstis mulle seda enesekindlust. Sain natuke pea puhtamaks. Samuti suhtlesin ühe endale kalli inimesega, kes aitas kah. Mul lihtsalt oli vaja kellegagi suhelda. See on minu jaoks üsna raske teema – rääkimine.”