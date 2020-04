INTERVJUU | Hanno Pevkur õnnetust Saaremaa mängust, kodusest suurest võrkpallipeost ja uuest väljakutsest

Paljud võrkpalliga seotud inimesed on saanud koroonaviiruse. Kas see on neist kellelegi ka väga tõsiseid tagajärgi toonud?

"Tõepoolest, haigestunuid on. Esimesed haigestunud olid teada, on olnud veel pärnakaid ja saarlasi. Kõik teavad ka Urmas Tali sünnipäeva juhtumit. Aga minuni pole õnneks jõudnud infot, et kellelgi neist midagi tõsist juhtunud oleks."

Saaremaal tekkinud puhang on paratamatult jätnud jälje võrkpalli mainele. Kuidas seda leevendada? Koondise endine juhendaja Avo Keel pakkus Saaremaa klubile viidates, et selgesõnalisem tuha pähe raputamine oleks ehk kasulik. Kas oled nõus?