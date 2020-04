INTERVJUU | Eesti võrkpallikoondise uus treener: mängijad peavad nüüd nutikaid valikuid tegema

Cédric Énard, kus te praegu asute ja kuidas teil läheb?

Jäime Saksamaa meistrivõistluste katkestamise järel perega Berliini (Énard juhendab lisaks Eesti koondisele Berliini Recycling Volleysit – M. R.), mul on kolm tütart, ootasime informatsiooni kooli osas ega läinud Prantsusmaale tagasi. Olukord on väga hirmus, kuid meiega on kõik korras. Peame olema kõik kannatlikud ja distsiplineeritud.