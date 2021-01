2020. aasta Eesti parimaks meesvõrkpalluriks valitud Martti Juhkami Gheorghe Crețu ajal koondist eriti ei esindanud, paar korda loobus eri põhjustel ise, siis mõnda aega kutset ei saanud. Uue peatreeneri Cédric Énardi tulekuga algas kõik valgelt lehelt ja nii mõnigi ekspert tahaks lõpuks näha, kuidas koondis esineb, kui korraga on platsil Juhkami ja Robert Täht.

Kaks aastat tagasi, kui tulid Prantsusmaal karikavõitjaks, ei mahtunud sa Eesti aasta võrkpalluri valimisel 16 hulka, ent lõppenud hooaja eest valiti sind koguni parimaks meesmängijaks. Kuidas seda seletada? Oled hiline areneja?



(Naerab.) Moraal on, et ära viska püssi põõsasse, vaid proovi iga päev areneda ja ühel päeval koidab see suur saavutus ka sinu jaoks.

Kuidas võrkpallurid seda konkurssi ise võtavad? Kas võid nüüd öelda, et eelmisel aastal olid parem nurgaründaja kui Robert Täht?