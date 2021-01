Imelise pallivõluri maagia valguses: kas trikkidel on võrkpallis kohta ja kellest saab Eesti koondises Toobali mantlipärija?

Sissejuhatuseks tuleb nüüd kohustuslikus korras ära vaadata Argentiina sidemängija Luciano de Cecco selle hooaja trikkidest kokku pandud video. Mullu koos Robert Tähega Itaalias Perugias pallinud imeliste kätega (ja nagu videost selgub ka imelise peaga) sidemängija tõstab tänavu endise loovusega palle ette Civitanova Cucine Lubes.

Arutasime endise sidemängija ja tänase Tallinna Selveri treeneri Andres Toobali, Eesti koondise punktikahuri Renee Teppani ja Tartu Bigbanki vanemkomandöri Alar Rikbergiga mängujuhtide teemat laiemalt. Kas sellist trikitamist tahaks näha rohkem ka eestlaste esituses, kes on meie omadest kõige loovam, kes aga maailma osavaim söödujagaja ning milline on üldse seis Eesti sidemängijate hulgas. Pole saladus, et koondise kapten Kert Toobal on juba 41-aastane ja keegi peaks tema koha lähiajal üle võtma. Tulevikku vaadates on see võtmeküsimus, sestap oli eilne uudis Markkus Keele Prantsusmaale siirdumise kohta kaalukas Eesti koondise jaoks tervikuna.