Ilus punkt EM-ile. Aga mis saab naiskonnast edasi?

Kui EM algas õnnetult, siis parim etteaste tehti Budapestis viimases mängus. Aserbaidžaanile küll lõpuks kaotati eile 2 : 3 (20 : 25, 25 : 18, 22 : 25, 25 : 22, 11 : 15), kuid tabelisse teenitud punkt tõestab, et peatreener Andrei Ojametsa sõnad pidasid vett, ootamatult finaalturniirile pääsenud naiskond ei sõitnud Ungarisse lihtsalt turistidena. Ühtlasi oli see ka ilus punkt debüüdile. Aserbaidžaanile võib see sama kaotatud punkt minna kalliks maksma, sest nüüd võivad nad play-off’iks saada väga tugeva vastase.

Eilne mäng andis vastuse ka neile teiste tiimide statistikutele, kes pärast Eesti õnnetut avamängu imestasid tribüünil: kuidas nad üldse finaalturniirile jõudsid? Just sellise võistkondliku ja võitlusliku mänguga. Jah, võiduarve jäi esimesel EM-il avamata, aga kuskilt tuleb alustada. Kui Eesti meeste koondis 2009. aastal EM-il debüteeris, teeniti vaid kaks geimivõitu. Naised sõidavad koju ühe punkti ja nelja geimivõiduga. Tõsi, toona osales finaalturniiril 16, nüüd 24 riiki ja ka alagrupimänge oli naistel rohkem.