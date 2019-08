Eile Eesti naiste koondisele väärt õppetunni andnud Hollandi naiskonna diagonaalründaja Celeste Plak tunnistab, et ei teadnud seni Maarjamaa vollest suurt midagi. „Mu vend Fabian mängis eelmisel hooajal Eestis (Saaremaal – M. R.), seega teadsin, et seal mängitakse võrkpalli,” sõnas 23-aastane Celeste Plak, esimene mustanahaline oma kodumaa naiskonnas. „Holland ei kohtu eriti Ungari, Bulgaaria, Eesti või Leeduga ega tea nende riikide mängijaid. Mängime palju Itaalia, Saksamaa ja Serbiaga, nemad on tuttavad.”