Hea uudis võrkpallikoondisele: üks tippmeeskond EMil meie alagruppi sattuda ei saa

Eesti vs Montenegro Foto: Andres Putting

Täna selgus, et lisaks Eestile, Soomele ja Tšehhile on 2021. aasta võrkpalli Euroopa meistrivõistluste korraldajariigiks Poola. See tähendab ühtlasi, et väga tugevad poolakad Eesti alagruppi sattuda ei saa.