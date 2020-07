Hea uudis! Saaremaa Võrkpalliklubi jätkab ka uuel hooajal mängimist

Avaldame klubipoolse pressiteate täies mahus.

Saaremaa Võrkpalliklubil on hea meel teatada, et jätkatakse oma neljanda hooajaga. Möödunud hooaeg oli raske kogu maailma spordis, samuti ka meil. Seetõttu oli vahepeal jätkamine ka meie jaoks küsimärgi all ja ega keegi meist ei tea, mida toob järgnev hooaeg. Kuid igale langusele järgneb ükskord tõus.

Möödunud periood oli keeruline kõigile ja on mõjutanud ka meie klubi presidenti Toivo Alti. Sellega seonduvalt astub Toivo Alt isiklikel põhjustel aktiivsest klubitööst ajutiselt eemale, mis ei tähenda, et ta klubiga seotuks ei jää ka praegusel perioodil. Klubi presidendi rolli täidab Toivo naasmiseni tema sugulane Ivar Alt ja mis veelgi olulisem, tagab ta juba sõlmitud toetuslepingute alusel ka klubile piisava eelarve, et klubi saaks seatud eesmärke täita.

Kes on treenerid ja millises koosseisus klubi uuel hooajal mängib, anname teada jooksvalt järgnevate nädalate jooksul. Rohkem infot juba lähipäevil.