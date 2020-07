Häid treenereid on rohkem kui Eesti klubisid: mis saab Urmas Talist?

Eelmise aasta detsembri lõpus teatas Saaremaa Võrkpalliklubi, et nad on lõpetanud lepingu neid kaks ja pool hooaega juhendanud Taliga. Otsus langetati pärast dramaatilist Eesti Karikavõistluste finaalmängu, kus saarlaste 2:0 eduseisust suutis Tartu BigBank siiski haarata 3:2 triumfi. Peagi pärast mängu hakkasid ringlema jutud, et Saaremaa plaanib treeneri vangerdust. Nii ka läks. Kuigi põhjuseks ei toodud eelmainitud emotsionaalset mängu, siis küllap oli see hoop, mis tõukas otsustamisel Tali üle Saaremaa panga.

Sellegipoolest ei saa keegi kahelda 50-aastase treeneri kogemuste pagasis. Tali on juhendanud mitu aastat Pärnu Võrkpalliklubi, Rakvere Võrkpalliklubi, Tartu Pere Leiba, Võru Võrkpalliklubi, Saaremaa Võrkpalliklubi, soomlaste Mutala Riento tiimi ning mitut Eesti noortekoondist.

Kuigi CV on mehel korralik, pole Tali ikka oma tuleviku osas kindel. “Ei tea veel midagi, mis toimub,” sõnas ta Delfi Spordile.

Kas Eesti võrkpall on jõudnud punkti, kus meil on nii palju kogenud ja andekaid treenereid, et on tekkinud nõnda tugev sisekonkurents? Välismaa kogemustega meeste lootse lähiminevikust on meil kõigest kolm: Oliver Lüütsepp, Rainer Vassiljev ja Urmas Tali. Peeter Vahtra on samas ainus naiskonnatreener, kes on põhjanaabrite juures käinud enda teadmisi edastamas.

Kuigi sügiseni on veel veidi aega, et oodata uudist Tali siirdumisest mõnda klubisse, on üks siiski kindel, Eesti meistriliigasse ta ei mahu. Nii Tallinna Selver, Tartu BigBank, Saaremaa VK, Pärnu VK kui ka TalTech on kinnitanud oma tulevase hooaja treenerite brigaadid.