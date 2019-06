Gheorghe Cretu: Pulk polnud viis aastat koondises mänginud, nüüd kohtus maailmanimedega

„Olen rahul, et tiim suutis jääda ühtseks ning näitas sisu,” rääkis Cretu. „Näiteks Markkus Keel sai aru, et ta suudab tiimi juhtida ka rasketes olukordades. Ka Silver Maar karastus. See, kuidas pall lendab Eestis ja kuidas välismaal, on täiesti erinev. Pulk polnud viis aastat koondises mänginud, kuid nüüd pidi mängima maailmanimede vastu, kes hüppavad blokki nii, et puus on praktiliselt üle võrgu. See on täiesti teine tase.”

„Mõistagi vajavad nad vanemate mängijate toetust,” jätkas Cretu oma kokkuvõtet. „Mul on hea meel, et kapten Andrus Raadik oma mängu üles leidis. Ta jäi rahulikuks ja õpetas teisi. Kui ta läheb stressi ja mõtleb üle, siis ta ei saa teisi aidata. Ka vahetusest sekkunud mehed said oma ülesannetega hakkama. See kõik tähendab minu jaoks, et treeningsaalis veedetud tunnid on ennast ära tasunud. Pooled mehed polnud varem rahvusvahelisel tasemel mänginud ja nüüd said nad maitse, ja ka võidumaitse suhu.”