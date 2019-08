FOTOREPORTAAŽ | Sinikad ja salakeel ehk Kuus palavat päeva Budapestis

Viis kaotust turniiritabelis ei anna õiget pilti sellest, mis võrkpalli EM-il debüteerinud Eesti naiskonnaga Ungaris tegelikult toimus. Seda elevust ja ootust, mis väljendus kas või sinimustvalgeks värvitud küüntes, pidi nägema kohapeal. Neid nägusid riietusruumis, kui kohtumiseni jäid loetud minutid.

Teooriatunnis ehk videokoosolekul võidi endast võimsamate vastu kokku seada küll ideaalne sõjaplaan, paraku pannakse spordis kõik paika ikka ja ainult praktikas. Oli kõike: läbipõlemist ja jämedaid eksimusi, aga ka hingestatud tagasitulekuid ja kohati väga ilusat võrkpalli. Sinikatest ja salakeelest rääkimata, nendest ei pääse.

Visalt võideldi iga punkti nimel ka siis, kui seis oli lootusetu ja võinuks vabalt valge rätiku ringi visata. Ning ükskõik mis ka ei juhtunud, olgu skoor milline tahes, alati said mängijad tribüünile vaadates kinnitust - me ei ole siin ükski. Me läheme paljudele korda. Lahkume siit naeratades, lausus kapten Julija Mõnnakmäe.

Anu Ennok on võistlusteks valmistudes värvinud oma sõrme- ja varbaküüned lipuvärvides. Jaanus Lensment

Statistik Mihkel Sagar on vastasmängijate kohta kokku kogunud info, mida videokoosolekul enne mängu Ungari vastu analüüsitakse. Jaanus Lensment

Riietusruumi lasti kohaliku telekanali operaator. Ungarlastele oli mäng Eestiga väga oluline. Jaanus Lensment

Naiskond hümni laulmas Jaanus Lensment

Salakeel ja sinikad – Nette Peit Jaanus Lensment

Pärast mängu käivad osavõtjad füsioterapeut Liisi Sakala käe alt läbi. Naiskonnal on kokku kaks füsioterapeuti. Jaanus Lensment

Eestist kohalesõitnud fännid on nii lärmakad, et peatreener Andrei Ojamets peab mängijatele juhiseid edastama karjudes. Jaanus Lensment

Parimad fännid, kes toetasid naiskonda nii headel kui ka halbadel hetkedel. Jaanus Lensment

Eestist tuli naiskonnale kaasa elama ligi 300 fänni, kellega mängijad kohtusid Kermeti pargis. Jaanus Lensment

Valmistumine mänguks suurfavoriit Hollandiga. Liis Kullerkann teeb Kristiine Miilenile soengut. Jaanus Lensment

EM-finaalturniiril esimest korda väljakule saanud võistkonna pesamuna, 17-aastane Anett Haidla sai ennast proovile panna Hollandi vastu mängides. Jaanus Lensment