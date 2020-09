FOTOD | Võrkpalli Balti liiga klubid tutvustasid uue hooaja eesmärke. Saaremaa mänedžer: liiga tase on väga ühtlane

Credit24 Meistriliigas oasleb sel hooajal 10 klubi, viis Eestist, neli Lätist ja üks Leedust. Koroonaviiruse leviku tõttu eelmisel hooajal võitjat ei selgunud, üle-eelmisel hooajal krooniti võitjaks Bigbank Tartu.

Liiga avamäng peetakse laupäeval, 26. septembril, kui Leedus kohtuvad sealne Klaipeda Amber Volley ja Saaremaa Võrkpalliklubi. Eestis toimub nädalavahetusel neli mängu.

Liiga suurtoetaja Credit24 tegevjuht Ivo Popp: "Algav hooaeg on Credit24 ja Eesti Võrkpalli Liidu jaoks juubelihooaeg, nimelt kümme aastat tagasi alustasime koostöös projekti "Võrkpalliväljakud korda!". Käesoleva aasta kevad on koroonapandeemia tõttu olnud meile kõigile keeruline. Aga sellistel puhkudel on oluline meeles pidada seda, et sport ei ole ühtne kulgemine mitte ainult siis, kui kõik õnnestub, vaid ka olukordades, kus tuleb ette tagasilööke. Credit24 Eesti tegevjuhina on mul hea meel kinnitada, et meie oleme jätkuvalt Eesti võrkpalli taga. Oleme see taustajõud, kes teab, et igale langusele järgneb tõus, igale kaotusele võit või vähemalt põnev mäng, mis toob uusi vaatajaid tribüünidele, uusi harrastajaid saalidesse ja noori trennidesse. Püsigem terved, et saaksime neid põnevaid mänge jälgida ja taaskord tõdeda, et võrkpall tõesti on võrratu."

Eesti klubid (et 2019/20 hooajal jäid klubivõrkpalli tiitlid välja jagamata, on sulgudes märgitud koht Credit24 Meistriliiga 2018/2019 hooajal/Eesti meistrivõistlustel):

Bigbank Tartu (1./EMV 2.) peatreener Alar Rikberg

Alar Rikberg: "Tartu mängib alati vähemalt ühe tiitli nimel, olgu see milline tahes. Esimesena saab püüda karikat, kui see käes, siis vaatame edasi. Tõsiselt rääkides, siis Saaremaa on sel aastal tugevam, neil on väga hea komplekteeritus. Pärnu on samuti tugevam, värvatud on kvaliteetsemad välismängijad. Selver ka selgelt parem, neil on hulk kogenud koondislasi ja ka TalTech on tugevam kui eelmisel hooajal. Nii ei jää meilgi midagi muud üle, kui et peame ka ise paremad olema. Meil on meeskonnas kümme mängijat samad nagu eelmisel aastal, hästi kokkumänginud seltskond."