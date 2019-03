FOTOD | Tartu Ülikool kaotas viiegeimilise Balti liiga finaali leedulastele

"Otsustavaks sai psühholoogiline pool. Viiendas geimis peale pooltevahetust lootsime võib-olla liialt, et tuleb ise ära ja mäng muutus seetõttu veidi liiga ümmarguseks," selgitas kaotuse põhjuseid TÜ/Bigbanki peatreener Kristjan Kais, "Vastane tegi südi partii kaitses ja see "sõi" meie ründajaid, et justkui nagu pallid, mis oleks pidanud või tavaliselt on maha jäänud, ei jäänud täna maha ja iga punkti pärast tuli topelt võidelda".

Tartu naiskonna kapten Liis Noormets lisas: "Nagu teada kaotustest õpitakse alati rohkem ja kindlasti on sellest mängust lõppkokkuvõttes midagi ka positiivset kaasa võtta. Eesti meistrivõistluste mängud on alles ees, läheme edasi, elu seisma ei jää!"

Suurima panuse võitu andis Leedu klubi nurgaründaja Jekaterina Kovalskaja, kes tõi oma naiskonnale 20 (+7) punkti. Oksana Rusnachenko lisas 12 (+10), Kateryna Dudnikova 11 (+7) ja Tautvilé Grinkevićiuté 10 (+3).

Kaotajate poolel oli resultatiivseimad Jade Šadeiko 23 (+13) ja Ingrid Kiisk 20 (+6) punktiga.